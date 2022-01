Hombre fue a comprar leche para sus hijos y regresó con un millón de dólares a casa

Su nombre es Dennis Willoughby y su historia se ha vuelto viral en redes sociales ya que, después de ir a comprar leche a una tienda regresó con un millón de dólares a su casa, así como lo leen.

La historia sucedió en Virgina, Estados Unidos. El padre de familia fue hasta la famosas tiendas 7-Eleven solo a comprar leche, pero decidió probar suerte comprando un boleto de la lotería Platinum Jackpot, la cual tenía un acumulado de un millón de dólares.

Banco consignó millones a sus clientes por error, ahora intenta recuperarlos

Dennis contó con tal suerte que se llevó el premio mayor, sin embargo, no todo era color rosa ya que el premio tenía dos opciones: le pagaban el millón de dólares en cuotas con un plazo de 30 años o se llevaba 600 mil dólares en efectivo para su casa. El hombre escogió la segunda opción.

Dennis Willoughby stopped at a 7-Eleven store in Richmond to buy the drinks and to buy a $1 million Platinum Jackpot scratch-off ticket. https://t.co/jM9m5TD3g2

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) January 2, 2022