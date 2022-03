Grammys 2022: Billie Eilish cantará en los esperados premios

La Academia de la Grabación ha anunciado la primera lista de artistas que actuarán en el espectáculo de la gala de los premios Grammys. Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X con Jack Harlow y Olivia Rodrigo se subirán al escenario a mostrar su talento y cautivar a los amantes de la música.

En vivo desde el MGM Grand Arena en Las Vegas y presentada por Trevor Noah, la 64 entrega anual de los Premios Grammy tendrá lugar el próximo domingo 3 de abril de 2022 desde las 8:00p.m.

Billie Eilish, BTS, Olivia Rodrigo y Lil Nas X son los artistas que lideran la gala y de seguro sus presentaciones marcarán la noche.

Nominados rock Premios Grammy 2022:

Mejor performance rock

Shot In The Dark – AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) – Black Pumas

Nothing Compares 2 U – Chris Cornell

Ohms – Deftones

Making A Fire – Foo Fighters

Mejor performance metal

Genesis – Deftones

The Alien – Dream Theater

Amazonia – Gojira

Pushing The Tides -Mastodon

The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) – Rob Zombie

Mejor canción rock

All My Favorite Songs – Weezer

The Bandit – Kings Of Leon

Distance – Mammoth WVH

Find My Way – Paul McCartney

Waiting On A War – Foo Fighters

Mejor álbum rock

Power Up – AC/DC

Capitol Cuts – Live From Studio A – Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 – Chris Cornell

Medicine At Midnight – Foo Fighters

McCartney III – Paul McCartney

Mejor álbum de música alternativa

Shore – Fleet Foxes

If I Can’t Have Love, I Want Power – Halsey

Jubilee – Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams – Arlo Parks

Daddy’s Home – St. Vincent

Mejor álbum latino de rock o alternativo

‘Deja’ – Bomba Estéreo

‘Mira lo que me hiciste hacer (Deluxe)’ – Diamante Eléctrico

‘Origen’ – Juanes

‘Calambre’ – Nathy Peluso

‘El madrileño’ – C. Tangana

‘Sonidos de Karmática Resonancia’ – Zoé