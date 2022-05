Mujer compró una casa vendiendo flatulencias en OnlyFans

Archivado en: •

OnlyFans ya no es una plataforma desconocida para muchos. Se sabe que, a través de ella, personas en todo el mundo han podido hacer fortunas vendiendo fotos y videos explícitos que son comprados por suscriptores. Pero también a través de diferentes pedidos extraños, como las flatulencias que le piden a Yasmina Khan.

La protagonista de esta historia es una joven británica de 25 años, quien podría ser la Aida Cortés del Reino Unido. En una entrevista para Daily Star asegura que ha ganado hasta 300.000 euros al año, pero lo más curioso es que muchas de estas ganancias, además del contenido para adultos, se deben a algunas peticiones de sus suscriptores en OnlyFans.

«Recibo peticiones de personas que me piden que me tire pedos en frascos, que orine en ollas y se las envíe, e incluso me han pedido uñas de los pies«, expresó Khan en la entrevista.

La mujer asegura que ha vendido flatulencias en frascos para un seguidor que quería sentir este olor en su casa. Entre otras peticiones, la mujer también ha llenado frascos con las uñas de sus pies y también se ha orinado sobre su ropa. De esta forma la mujer ha amasado una gran cantidad de dinero que le permitió, entre otras cosas, comprar una casa.

Otra mujer ganó 50 mil dólares vendiendo gases

No es la primera vez que una mujer se hace famosa por vender este tipo de cosas. Stephanie Matto, una modelo que se hizo famosa por participar en un programa de televisión en Estados Unidos, llegó a ganar 50 mil dólares vendiendo sus gases en frascos. Sin embargo, tiempo después tuvo que ser hospitalizada por tener «demasiados gases».