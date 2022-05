Se cumplen 30 años de Fear of the dark de Iron Maiden

Archivado en: •

Fear of the Dark, el noveno álbum de estudio de Iron Maiden, cumplió 30 años este 11 de mayo. Fue lanzado en 1992 y se consagró como uno de los 5 álbumes número uno en el Reino Unido. Por otro lado, es el segundo disco más importante de la banda en los charts americanos de Billboard.

Este álbum sería el último que grabarían con Bruce Dickinson, reemplazado por Blaze Bayley, hasta su reunión para el Break New World. El disco contiene canciones importantes como ‘Be Quick or Be Dead’, lanzado un mes antes de Fear Of The Dark. También incluye ‘From Here to Eternity’ y ‘Wasting Love’.

Eddie The Head, el icono del grupo aparece en la portada pero distinto anteriores ocasiones ya que en este álbum no participó Derek Riggs, creador del personaje, sino Melvyn Grand. De hecho, este álbum no tiene las letras ‘DR’ las cuales eran las firmas del diseñador.

Muchos creen que Fear of the dark, que dura 7:18, es la canción más larga de Iron Maiden. Pero en realidad la canción con más duración es ‘Empire of the cloud’ que dura 18:01.

