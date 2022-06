Famosa modelo dice que Piqué le preguntaba por el tamaño de su trasero

Archivado en: •

Gerard Piqué es tendencia en redes sociales y ha sido muy mencionado por una supuesta infidelidad a Shakira. Del defensa del F.C. Barcelona se ha dicho mucho: se dice que la colombiana le quitó las llaves de su mansión, que están viviendo separados, además que muchos se preguntan quién es la mujer con la que se habría dado la supuesta infidelidad.

El rumor más fuerte empezó gracias a los periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes expresaron en un podcast, citando a una fuente, que Shakira había «pillado» a Piqué con otra y se van a separar. Sin embargo, nada ha sido confirmado.

Ahora una nueva persona se mete en la polémica. Se trata de la modelo Suzy Cortés, más conocida como Miss BumBum. La mujer, procedente de Brasil, ha dado unas polémicas declaraciones al Diario NY asegura que el jugador le envió mensajes vía Instagram, sin embargo, no serían muy amables.

Cortés asegura que, de los jugadores del Barcelona, los únicos que no le escribieron fueron Messi y Coutinho ya que son «grandes esposos» y «respetan mucho a sus esposas».

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, contó la Mis BumBum.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suzy Cortez (@suzycortezoficial2)

La modelo brasileña también expresó que nunca había dicho eso por «respeto a Shakira«, pero que ahora va a contar todo lo que sabe y le pasó a ella.