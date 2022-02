‘Everything’s Electric’, la nueva canción de Liam Gallagher fue escrita junto a Dave Grohl

En este viernes cargado de estrenos, Liam Gallagher también es protagonista con el lanzamiento de ‘Everything’s Electric’ producida por Gred Kurstin.

La canción, que tiene referencias de ‘Sabotage‘ de Beastie Boys fue escrita con Dave Grohl, el líder de Foo Fighters y que podremos ver en el Festival Estéreo Picnic.

Grohl no solo escribió, también se encargó de la batería de la nueva canción el ex de Oasis. ‘Everything’s Electric’ hace parte del próximo álbum de Liam Gallagher, C’mon You Know, el cual saldrá el próximo 27 de mayo.