Editors continúa en evolución musical con su nuevo álbum ‘EBM’

Archivado en: •

En entrevista con Julio Escovar, director Radioacktiva, el vocalista de la banda británica ‘Editors’, Tom Smith, habló sobre el nuevo álbum de estudio que lanza la banda titulado ‘EMB’, una apuesta innovadora que busca seguir evolucionando tras más de 20 años de trayectoria musical.

Smith recordó uno de los álbumes más impactantes de la banda como lo es ‘The Back Room’, lanzado en 2005, siendo el punto de partida para explorar nuevos sonidos buscando un «balance entre rock y electrónica».

Mira también: Editors regresan con toda y presentan Heart Attack, su nuevo sencillo

Pero no solo en estos años, Editors ha tratado de innovar y evolucionar en su música y particularmente en la mezcla de sonidos, sino que a través del tiempo algunos integrantes se han ido y otros han llegado. El vocalista de la banda mencionó a Chris Urbanowicz, quien era el guitarrista de la banda y luego dejó el grupo. Ahora en su séptima grabación, se une el compositor inglés Ben ‘Blanck Mass’ para llevar a su audiencia en un viaje junto a ellos.

Mire aquí la entrevista completa con Tom Smith de Editors

La transformación musical de Editors

EBM sin duda es un disco totalmente diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar de Editors, los temas que impactaron en Colombia como ‘Munich’ y ‘Lights’ fueron cambiando con el tiempo ya que, según cuenta Smith, estaban cansados con lo que interpretaban, así que decidieron incursionar con sintetizadores y teclados para buscar una nueva identidad musical y allí cobra gran relevancia el aporte de Ben.

Te puede interesar: Pearl Jam Vs. Editors

¿Cómo fue escribir durante la pandemia para Editors?

Tom Smith detalló también cómo fue el proceso en el que tuvo que escribir las canciones del nuevo álbum y si la pandemia reciente influyó a la hora de componer.

«Creo que ‘Silence’, la canción en el medio es acerca de… despertar de cierto tipo de confinamientos, creo que ver gente que no veías antes… Un amigo mío perdió a alguien durante la cuarentena, y no pudo ir a decir adiós apropiadamente. Eso también se introdujo de alguna manera en la canción. En la canción hay un anhelo realmente melancólico de ver ciertas personas. Creo que fuera de esa canción, la mayoría del disco es más acerca de escapar… como una distracción, o elevarse, bloquear el ruido», manifestó el músico inglés.

¿Editors vendrá a Latinoamérica?

Smith recalcó que aún no sabe a ciencia cierta si la banda vendrá a esta parte del mundo, no obstante no cierra la puerta completamente a esta oportunidad.