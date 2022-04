Doctor Strange presenta un nuevo adelanto con zombies incluidos

Archivado en: •

Un nuevo adelanto de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ha llegado a tan solo un mes del estreno global. En este tráiler, presentado por Marvel, podemos ver una versión zombies de Doctor Strange y Wanda Maixmoff

Este tráiler no solo muestra a la Bruja Escarlata y a Stephen como zombies, también vemos a Sinister Strange abrir un tercer ojo y una versión diferente de la Dra. Christine Palmer.

The Madness begins 🌀

Tickets are now on sale for Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness. Experience it only in theaters May 6.

Get Tickets Now: https://t.co/F2XARlMkTy pic.twitter.com/OqOTHEnJlO

— Marvel Entertainment (@Marvel) April 6, 2022