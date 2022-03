Ryan Coogler, director de ‘Creed’ y ‘Black Panther‘, fue detenido el pasado lunes cuando intentaba retirar dinero de un banco. Según diferentes medios, el cineasta entró a una sede de Bank of America en Atlanta para retirar una gran cantidad de dinero.

La revista Variety asegura que Coogler hizo la solicitud a través de una nota escrita donde expresaba que quería retirar 12.000 dólares, pero la cajera malinterpretó la situación y llamó a la policía.

Mientras veían The Batman fueron sorprendidos por murciélagos reales

El director de 35 años se encontraba vistiendo un sombrero, tapabocas y gafas de sol al momento de entregar la nota. Momentos después fue sorprendido por la policía quien quienes se lo llevaron arrestado. Una vez se aclaró el malentendido, Ryan fue dejado en libertad.

El cineasta dirigió Black Panther en el 2018, esta película es considerada una de las mejores del MCU. También es reconocido por dirigir ‘Creed’ en el 2015.

A Ryan Coogler. Director de Black Panther, lo arrestaron por que creían que era ladrón cuando sacaba plata de su cuenta en un banco.

Y me dicen que en EEUU no hay racismo sistematizado?

No me jodan… pic.twitter.com/rTzpiuOxUx

