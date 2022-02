Delincuente buscado por la policía robó el corazón de muchas internautas

Un ladrón buscado por la Policía de Yorkshire del Oeste, Reino Unido, llamó la atención de internautas no por sus delitos, sino por su apariencia física.

El delincuente había sido arrestado por robo, pero fue liberado tras cumplir una parte de su condena. En libertad debía cumplir un trato con las autoridades, pero no lo hizo.

Era policía hasta que descubrieron que tenía cuenta en OnlyFans

Tras faltar a su acuerdo, la policía decidió buscarlo publicando su foto en redes sociales. La imagen se volvió viral por la «belleza» de Jonathan Cahill, nombre del ladrón.

El sujeto se ha robado el corazón de muchas internautas que le han dejado comentarios como «también lo estamos buscando»

A convicted burglar being hunted by a police force is now wanted by an army of online admirers.

Cops trying to track down Jonathan Cahill, 37, were flooded with message from women saying: “We are looking for him too”.

One wag quipped: “I have handcuffs.”

