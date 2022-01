Corey Taylor revela que Slipknot lanzará nuevo álbum este 2022

Por medio de su cuenta de Twitter, el líder y voz de Slipknot, Corey Taylor, reveló que la banda lanzará este 2022 un nuevo álbum con el que quieren cautivar a sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

“Vienen grandes cosas, edición 2022: novedades de ‘Zombie Versus Ninja’, el álbum de Slipknot, planes secretos, etc. ¡Estén atentos!”, reveló el artista sobre las nuevas cosas que se vienen con la exitosa y popular agrupación.

Big Shit Coming, 2022 edition: ZvN updates, SK album, secret ‘homecoming’ plans, etc. Stay Tuned!

“Hold On To Your Butts”- Franklin D. Roosevelt

