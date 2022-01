Chris Martin revela que Coldplay existe gracias a ‘Volver al Futuro’

En una entrevista para el programa de Kelly Clarkson, Chris Martin reveló cual fue la película que lo inspiró a crear Coldplay. Se trata de ‘Volver al Futuro’, lanzada en 1985.

Chris hizo la confesión en ‘The Kelly Clarkson Show‘ y también habló del icónico momento que vivió la banda en el 2016 cuando Michael J. Fox, actor protagonista de ‘Back To The Future‘, se montó al escenario del MetLife Stadium.

«Mi cover No. 1 probablemente es el de Michael J. Fox cuando vino a tocar dos de las canciones de la película con nosotros, eso fue maravilloso» comentó Chris Martin en el programa de Kelly Clarkson

Martin específica que la escena «que lo hizo querer estar en una banda» es cuando Marty McFly versiona ‘Johnny B. Goode’ de Chuck Berry.