Contra quién era la bronca’ de Messi y por qué le dije: ¿qué miras bobo?

El encuentro entre Argentina y Países Bajos ha sido uno de los mejores partidos del Mundial de Qatar 2022. Los neerlandeses lograron empatar a pocos minutos del final y pusieron en suspenso a todos los argentinos.

El desarrollo del partido tuvo oportunidades tanto para Argentina como para Países Bajos. Sin embargo, la ‘albiceleste’ pudo concretar una oportunidad en el minuto 35 y luego Messi desde el punto penal anotó el segundo tanto.

Mire también: La provocación de Messi al final del partido contra Países Bajos: ¿Qué mirás bobo?”

El partido que parecía totalmente resuelto para los argentinos se les complicó en los últimos minutos. En el 83 marcaron el descuento y con eso apretaron el partido y no dejaron de intentar meter el tanto del empate.

En el 90+11, luego de una jugada de laboratorio Weghorst marcó un golazo con el que le dio esperanzas a Países Bajos. El encuentro tuvo varios momentos de tensión sobre el final y empezaron los roses entre los jugadores.

Al final el ‘Dibu’ Martínez se vistió de héroe y logró tapar 2 tantos de Países Bajos, lo que firmó el pase de Argentina a semifinales y se encontrara con Croacia.

El encuentro dejó varios momentos de sorpresa y Messi fue el capitán y líder que tanto le habían pedido algunos de sus críticos. El jugador encaró, buscó e inclusive se peleó con jugadores de Países Bajos.

Tanta fue la bronca que cuando el partido ya había finalizado, Messi siguió provocando a un jugador de Países Bajos y fue grabado mientras le hacía algunos comentarios. Mientras estaba hablando sobre el encuentro sucedió un momento incomodo.

Messi se quedó sin prestarle atención al periodista y fijo su mirada hacía un lado de la cámara. Luego de eso, inició a decir: “Qué mirás, bobo. Qué miras, bobo. Andá, andá pa allá”.

Messi explicando el «qué miras, bobo» que le dijo a Wout Weghorst, delantero nerlandés. pic.twitter.com/UAprCeU63T — Esteban Padilla (@eban8) December 10, 2022

Después de eso, Messi vuelve a mirar al periodista, quien le dice que se tranquilice.

En otra entrevista, le preguntaron a Messi contra quién eran esas palabras y él aseguró que no le gustó la forma en que les habló Wout Weghorst. Además, también tuvo comentarios para Van Gaal.

“No me gusta que se hable antes de los partidos, el 19 desde que entró el partido empezó a provocarnos chocarnos a decirnos cosas y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, dijo el capitán de Argentina.

Después de eso, confirmó que todo se queda en la calentura del momento y en el partido.