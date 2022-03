¡Colombia brilla en los Oscar! ‘Encanto’ ganó como Mejor película Animada

Archivado en: •

Este domingo, en la casa habitual de la Academia de Hollywood, el Dobly Theatre de Los Ángeles, se llevó a cabo la gala de premiación de la 94 edición de los Premios Oscar 2022.

Para esta edición varios famosos colombianos tuvieron gran protagonismo en el importante evento, esto gracias al éxito de la película de Disney ‘Encanto’ inspirada en el país y que cuenta con un amplio talento nacional.

‘Encanto’ conquistó al mundo y como muestra de ello no solo está su éxito en taquilla sino también sus múltiples reconocimientos, esta vez recibiendo el más importante de la Academia como la ganadora de los Premios Oscar en la categoría Mejor Película Animada.

The Oscar for Best Animated Feature goes to… #Oscars pic.twitter.com/8k8sJTtT37

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022