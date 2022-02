Coachella levanta todas las restricciones contra el Covid-19

Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo eliminó todas sus medidas contra la Covid-19.

Debido a la pandemia, este festival tuvo que cancelarse dos veces. Después del anuncio de su regreso, los organizadores habían anunciado una serie de medidas para combatir el coronavirus.

Coachella 2022 : no es solo Karol G, otra colombiana también estará en el festival

Pero después de que el estado de California, donde se realiza el evento, modificara las medidas de prevención, Coachella también cambió sus reglas.

Coachella confirmó festival y ya anunció las fechas

«De acuerdo a las medidas locales, ya no habrá peticiones de vacunación, pruebas ni uso de mascarillas en Coachella 2022″, anunciaron los organizadores.

Ya no se le exigirán a los asistentes un carnet de vacunación, tampoco una prueba negativa; por otro lado, no será obligatorio el uso de mascarillas.

Festival Admission Update: As we prepare to spend an incredible weekend in the desert together we are announcing that there will be no vaccination, testing or masking requirements at Stagecoach 2022, in accordance with local guidelines. Visit https://t.co/mSx3KWeASg for more info pic.twitter.com/wy4VzOTPBU

— Stagecoach Festival (@Stagecoach) February 15, 2022