Archivado en: •

La Cómic Con Colombia acaba de confirmar que uno de los invitados al evento será Christopher Lloyd, actor recordado por su papel como el Doctor Emmet Brown en ‘Volver al futuro’.

Celebraron el cumpleaños de su hijo llevándolo en una cápsula de Saiyajin

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la Cómic Con Colombia, evento que regresa después de tres años y que se llevará a cabo del 24 al 27 de junio en Corferias.

Better Call Saul: Walter White y Jesse Pinkman aparecerán en la temporada final

Además de Volver al futuro, Lloyd también es conocido por sus participaciones en The Addams Family, Star Trek III: The Search for Spock, Rick and Morty live-action video, One Flew Over the Cuckoo’s Nest entre otras producciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Planet Comics (@planetcomicsco)

Los fieles seguidores del actor podrán conocer más de su trayectoria artística en el cine y la televisión, además de tomarse fotos con él y participar en una sesión de autógrafos con capacidades limitadas.