Thor: Love and Thunder tiene un nuevo adelanto. La siguiente película de Marvel muestra más detalles de Thor y Jane Foster (quien se se ha convertido en Mighty Thor) interpretados por Chris Hemsworth y Natalie Portman, además del debut de Christian Bale dándole vida a ‘Gorr, el carnicero de dioses’.

El adelanto fue revelado durante la celebración de las semifinales de la NBA, con un tráiler donde también aparece Taika Waititi, director de la película, además de Russell Crow y Tessa Thompson.

Muestran la primera foto de Natalie Portman como Mighty Thor en Love and Thunder

Previamente, la productora había revelado imágenes de Mighty Thor y en este nuevo adelanto podemos ver más detalles del nuevo villano interpretado por Christian Bale.

Them ❤️

Check out the brand-new poster for Marvel Studios’ #ThorLoveAndThunder and witness it only in theaters July 8. pic.twitter.com/pys1EimqRi

May 24, 2022