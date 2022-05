Sufrió de bullying cuando era más joven y ahora triunfa en OnlyFans

Archivado en: •

OnlyFans es la plataforma en la que muchas personas han encontrado una forma diferente de ganar dinero vendiendo todo tipo de contenido, la mayoría explícitos. Este es el caso de una modelo llamada Céline Centino, procedente de Suiza, quien antes de ser exitosa en esta red sufrió bullying por mucho tiempo.

La joven suiza de 27 años sufrió toda clase de matoneo en su adolescencia por su aspecto físico. Muchos de sus compañeros del colegio se burlaban, pues para ellos era feo y sin gracia. Por esta razón Céline Centino tomó la decisión de operarse para cambiar su imagen y así sentirse a gusto.

En el 2013 Céline, a sus 19 años, comenzó a cambiar su aspecto con las cirugías y la gracia, para ella, era que los procedimientos estéticos quitaran todo rastro de imagen de como sus compañeros de colegio la recordaban.

Ahora con operaciones en los senos, la nariz, el trasero, rellenos en las mejillas, labios y barbilla, además de botox en su cutis, la diferencia es notoria.

“Siempre fui una persona feliz, pero no me sentía bien. Mucha gente me juzgó porque era ‘fea’ y me convertí en una persona triste”, agrega la mujer cuando se le pregunta por sus cirugías en las que ha gastado miles de dólares

Además de sus implantes XXL, la modelo se hizo un levantamiento ‘brasileño de glúteos’. En redes sociales han compartido imágenes de como se veía antes de las intervenciones.