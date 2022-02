Beavis y Butt-Head viajarán por el universo en su nueva película

Un nuevo anuncio sobre Beavis y Butt-Head ha emocionado a todos sus fanáticos, pues regresará con una nueva película y a pesar de que no dieron muchos detalles sobre la cinta, dejaron claro que seguirá la vida de los famosos personas en su adultez.

Beavis And Butt-Head Do the Universe

A través de redes sociales confirmaron que la película se llamará Beavis And Butt-Head Do the Universe, donde los personajes viajarán en el tiempo y por todo el universo y, como siempre, en el camino encontrarán algunos problemas, entre ellos enfrentarse a un agujero negro.

Lea también: ¡Atención fanáticos! Futurama estrenará nuevos episodios

Hasta el momento no han revelado la fecha de estreno, sin embargo el creador de la serie, Mike Judge compartió un boceto de unos Beavis y Butt-Head mucho más viejos: “Aún no hay fecha exacta, pero pronto. Necesitan algo de tiempo para volver a estar en forma.”, expresó.

Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn

— Mike Judge (@MikeJudge) January 5, 2022