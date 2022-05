Batman sería bisexual en un nuevo cómic y algunos no están de acuerdo

Archivado en: •

DC Comics acaba de revelar que Bruce Wayne, Batman, puede ser bisexual en la última edición de Batman: The Knight #5. En el cómic se ve a Wayne más joven acercarse a Anton, su compañero de prácticas, tras escapar de una cárcel rusa.

La pareja se miran a los ojos y, al parecer, están a punto de darse un beso pero son interrumpidos. En redes sociales no estarían muy de acuerdo con el hecho de que Batman sea bisexual.

Matt Reeves escribirá y dirigirá una secuela de The Batman

«Estoy tratando de explicar por completo mis pensamientos sobre la posibilidad de un Bruce bisexual, pero lo entiendo. Batman es un personaje que ha tratado muy de cerca la identidad, inclusión mi cómic favorito. Y por eso creo que su personaje es identificable con personas lgbt+”, comentó un fanático del personaje. «A Bruce Wayne le encanta besar a los hombres» expresó otra persona en Twitter.

En caso de confirmarse que es bisexaul, Batman no sería el primer superhéroe LGBTQ de DC Comics. Anteriormente conocimos que el hijo de Clark Kent y el actual Superman es bisexual, al igual que Harley Quinn, quien se interesó en Poison Ivy.

Batman Potentially just got confirmed to be Bisexual, that’s pretty cool

you just know some of THOSE people are gonna act like this completely ruins the character 💀 pic.twitter.com/0V8CVJlmn8

— Craig (@CS11__) May 16, 2022