Murió Alec John Such, fundador y exbajista de Bon Jovi

Alec John Such, miembro fundador y exbajista de Bon Jovi, falleció a sus 70 años. Así lo confirmó la banda a través de redes sociales este domingo 5 de junio.

«Estamos con el corazón roto por las noticias sobre el fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Él era un hombre original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alex fue integral en la formación de la banda”, se lee en el breve comunicado.

«Para ser sinceros, nos conocimos por él. Era un amigo de la infancia de Tico, y trajo a Richie para vernos actuar. Alec fue siempre salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos me traen una sonrisa y una lágrima. Le echaremos mucho de menos», cierra el texto difundido.

Sucho tuvo participación en los primeros cinco discos de la banda. Aunque aparecía en las fotos promocionales, videos y tocaba en vivo con la banda, en el estudio era sustituido normalmente por Hugh McDonald, su reemplazo cuando tuvo que salir de la banda en 1994 por sus adicciones.

Aunque estuvo alejado de la música, en 2018 se le vio en la ceremonia del ingreso de Bon Jovi en el Rock And Roll Hall of Fame. Por ahora se desconocen las causas de su muerte.

