Foals nos traslada al pasado con su nueva canción ‘2001’

Mientras se acerca el lanzamiento de ‘Life is Yours’ el próximo 17 de junio, Foals acaba de lanzar su nueva canción ‘2001’, otro adelanto del esperado álbum.

La canción mantiene las influencias disco y funk que hemos escuchado en canciones como Wake Me Up, 2am y Looking High.

“’2001’ se siente como una postal del pasado. Nos mudamos a Brighton por aquella época, éramos una banda joven y teníamos la sensación de haber probado por primera vez la independencia. En el momento que consigues esas libertades, estás rodeado de tentaciones. Las referencias a los dulces de la playa y al rock de Brighton son símbolos de las drogas y el hedonismo. Esto se escribió en lo más profundo del invierno pandémico, y hay un deseo escapista de salir de la sensación de estar encerrado, tanto en términos de la pandemia como de la adolescencia.”, comentó Yannis Philippakis.

En ‘2001’, la producción estuvo a cargo de A.K. Paul (cofundador de Paul Institute cono su hermano Jai Paul) y John Hill (Cage The Elephant, Florence + The Machine), con la coproducción de Miles James. La mezcla estuvo a cargo del ganador de 10 premios Grammy, Manny Marroquin (Post Malone, Kanye West, Rihanna).