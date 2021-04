Atención usuarios Xbox porque ya no es necesario el LIVE Gold para los juegos free-to-play

El 2021 inició con buenas noticias, ¿recuerda el anuncio de Xbox? Para quien no se acuerde, Microsoft aseguró que para el 2021 los usuarios no necesitarán el Xbox LIVE Gold para disfrutar de los títulos free-to-play, una noticia que llenó de emoción a quienes acostumbran a jugar en modo multijugador online.

Entonces, dicho esto, Microsoft cumplió sus promesas y ahora no es necesario estar suscrito a Xbox LIVE Gold para disfrutar del catálogo de free-to-play.

Es más, a través del Xbox Wire la compañía compartió los 50 títulos que entran a esta primera ola compatible con la novedad, encabezado por Fortnite y Call of Duty: Warzone.

Así que ahora no será necesaria la suscripción activa para conectarse con los amigos y así poder interactuar con las partidas en juegos como:

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris