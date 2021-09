WhatsApp dejará en visto a varios modelos de iPhone; no tendrán más actualizaciones

WhatsApp sigue reportando más actualizaciones para seguir encabezando el servicio de mensajería móvil, lo que obliga a los usuarios a tener dispositivos con la capacidad de responder a la aplicación.

Más de WhatsApp

Por esta razón, algunos usuarios de Apple se verán afectados por la serie de actualizaciones que poco a poco va reportando la aplicación en su interfaz, pues sus dispositivos móviles no harán parte de las nuevas funciones de la compañía.

Dicho esto, los usuarios que tengan una versión inferior a iOS 10 no verán reflejadas las actualizaciones en su WhatsApp, así que quienes cuenten con equipos como o iPhone SE, iPhone 6S y iPhone 6S Plus, no tendrán más soporte de la aplicación, según WhatsApp.

Esta información se suma a la noticia que se había conocido hace algunos meses, donde la compañía reveló el listado de celulares en los que dejará de funcionar a partir de noviembre.

Aquí puede conocer el listado completo de los celulares a los que la compañía dejará en visto: WhatsApp se despide de algunos sistemas operativos en noviembre.