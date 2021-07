Lo que hacen los tragos: valiente sujeto destapa cerveza con los dientes de un cocodrilo

Después de algunos tragos muchas personas tienden a cruzar sus propios límites para tener algo de adrenalina en sus vidas, pero de ahí a destapar la cerveza con los dientes de un cocodrilo, ¡Eso sí es extremo!.

El video que se conoció a través de la cuenta de Twitter @selfpr0tect muestra cómo un grupo de personas está sobre una pequeña embarcación mientras pasean por lo que parece ser un embalse, y aprovechando la presencia del animal, pues uno de los sujetos lo coge como un destapador.

Bajo el título “Normal day in Florida”, en el video se ve como el sujeto hace que el cocodrilo abra su boca para poder destapar una cerveza enlatada, un acto que resulta arriesgado y podría significar una grave accidente.

“Y otra razón más por el cual las mujeres viven más que los hombres”, dice uno de los comentarios del video que demuestra cómo hay personas que toman riesgos mientras están departiendo con una cervezas.

Normal day in Florida pic.twitter.com/aYzVP5MpE7

— How to protect Yourself (@selfpr0tect) July 16, 2021