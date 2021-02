VIDEO: abogado activa divertido filtro en plena audiencia y se vuelve viral

En redes sociales se volvió viral un video en el que un aparente abogado activó un divertido filtro de gato en plena audiencia virtual, por lo que el juez le solicitó que lo quitara.

Según se escucha en la grabación, el juez encargado le reclama al abogado por haber activado el filtro del felino con ojos tristes; pero el defensor, preocupado por la situación, le dice una y otra vez que no es capaz de retirarlo, y que inclusive su hermana le está ayudando.

“Estoy aquí en vivo, no soy un gato“, dice el abogado después del percance; “puedo ver eso”, le responde el juez.

El video fue compartido por un periodista de Reuters llamado Lawrence Hurley, quien estaba al tanto del juicio y no quiso dejar pasar la mala jugada que sufrió el abogado en la plataforma online.

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap

“I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM

— Lawrence Hurley (@lawrencehurley) February 9, 2021