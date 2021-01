Vela con olor a parte íntima de Gwyneth Paltrow terminó explotando

Las velas con olor a la parte íntima de Gwyneth Paltrow generaron toda clase de polémicas al momento de su lanzamiento, ya que a muchos seguidores de la famosa actriz les parecía algo extraño esta clase de producto denominado ‘This Smells Like My Vagina’, que en su momento alcanzó a costar cerca de 75 dólares.

Resulta que ahora la polémica se despertó aún más a causa de un accidente que sufrió una de las usuarias del producto, quien afirmó que una de esas velas explotó en su casa.

Según relata el portal The Sun, la mujer se ganó la vela a través de un concurso en Reino Unido, pero nunca imaginó que algo así fuera a suceder. “La vela explotó y emitió enormes llamas, con trozos volando por todas partes. Nunca había visto algo así. Todo estaba en llamas y hacía demasiado calor para tocarlo”, declaró la implicada identificada como Jody Thompson.

Además, la mujer relató que fue un momento aterrador, ya que pudo haber quemado su casa entera. Sin embargo, horas después se rió de la situación;” La vela de la vagina de Gwyneth explotó en mi sala de estar”, expresó Thompson a modo de burla.