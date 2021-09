Twitter probará cinco emojis para que los usuarios reaccionen a los tuits

Twitter ha comenzado a probar una nueva alternativa para que los usuarios reaccionen a los tuits de la plataforma: cinco emojis diferentes similares a los que se utilizan en las publicaciones de Facebook.

Mire también: Aliste bolsillo: Apple reveló los precios de los nuevos iPhone 13

Según las declaraciones de Twitter para el portal TechCrunch, este servicio ya está disponible en Turquía, donde la plataforma probará inicialmente las reacciones de interesante, triste, divertido, manos aplaudiendo y un corazón rojo. De acuerdo a la acogida que esta función tenga entre los usuarios, posteriormente se podrá aplicar al resto del mundo.

No obstante, la compañía aclaró que no incluirá ninguna reacción negativa que pueda afectar las políticas de respeto de la red social. “Aunque ‘frustración’ y ‘rabia’ son también emociones comunes que las personas sienten al leer ‘tuits’, y algunas personas quieren expresar su desacuerdo con los tuits, no vamos a incorporarlos a las reacciones con emojis”, manifestó un portavoz de Twitter al mismo medio.

Le puede interesar: Conor McGregor casi se va a los puños con Machine Gun Kelly en los VMAs

Cabe recordar que en marzo, la plataforma realizó una encuesta entre sus usuarios sobre las posibles reacciones que les gustaría tener en la aplicación, por lo que los internautas ya se esperaban esta nueva actualización que se espera sea aplicada en todo el planeta.