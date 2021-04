Twenty One Pilots estrena ‘Shy Away’ y anuncia lanzamiento de su nuevo álbum

Twenty One Pilots reveló finalmente la fecha de lanzamiento de ‘Scaled And Icy’ y dio un adelanto de lo que traerá este disco estrenando su canción ‘Shy Away’, que llegó hasta con video musical. Como si esto fuera poco, los estadounidenses revelaron una enorme sorpresa que tienen para todos sus fans.

Antes de que la noticia saliera a la luz oficialmente, muchas personas ya habían especulado sobre el nuevo disco del dúo de Ohio e incluso crearon varias teorías sobre lo que escondía la portada del álbum, en la que se puede ver un peculiar dragón azul botando fuego por la boca.

Con Tyler Joseph frente al micrófono y Josh Dun en la batería, los fanáticos han podido disfrutar un poco de los nuevos sonidos y letras en las que estuvo trabajando el dúo durante el tiempo de cuarentena. Aunque desde la distancia y en medio del caos, aprovecharon bien el tiempo para entregar nueva música en este 2021.

‘Scaled And Icy’ se estrenará el próximo 21 de mayo a través de Fueled By Ramen. El mismo día, Twenty One Pilots hará una transmisión en vivo para presentar por primera vez las canciones de este álbum, compuesto por:

– ‘Good Day’

– ‘Choker’

– ‘Shy Away’

– ‘The Outside’

– ‘Saturday’

– ‘Never Take It’

– ‘Mulberry Street’

– ‘Formidable’

– ‘Bounce Man’

– ‘No Chances’

– ‘Redecorate’

