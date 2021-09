The Undertaker tendrá su propia película en Netflix y ya revelaron el tráiler

The Undertaker, la estrella de la WWE y todo un ícono de la lucha libre, regresará, pero ahora en forma de protagonista de su propia película, una producción que correrá a cargo de Netflix y con la que llevarán al personaje a desarrollar un proyecto de terror para la plataforma.

Este nuevo proyecto de terror se conocerá como Escape The Undertaker, y al lado del personaje de la WWE estará Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston de The New Day, quipo que también ha participado en la industria de la lucha libre.

En sinopsis, esta producción traerá al Undertaker como un personaje para Halloween e invitará a los participantes de The New Day a su mansión (embrujada) que está llena de desafíos paranormales.

Ahora bien, como Escape the Undertaker es un filme interactivo, los espectadores podrán decidir el desarrollo de la producción, así asumirán el rumbo que tendrá esta historia de terror en la que los participantes deberán sobrevivir al Undertaker.

Con la publicación del tráiler de la película los fanáticos de la WWE revivieron los recuerdos más emblemáticos de Undertaker, quien es todo un referente de la industria de la lucha libe.

Y para hablar de estrenos, Escape the Undertaker estará disponible en el catálogo de Netflix el próximo 5 de octubre.