The Killers ya reveló avances de su nuevo disco, el cual llegará MUY PRONTO

Aún con el tema de la pandemia en pleno furor, The Killers no baja la guardia demostrando que nada los detiene, y así como en el 2020 le regalaron al mundo su más reciente álbum, ‘Imploding The Mirage’, y es que ahora, entrando en el 2021, la banda comandada por Brandon Flowers ya tiene planes para un nuevo material discográfico.

¿Uno tras otro?

Tal parece que su llegada al estudio de grabación dejó grandes frutos, por lo que ahora todo apunta a un nuevo álbum, así como lo dijo el dueño de la batería de The Killers, Ronnie Vannucci Jr., quien entregó un breve fragmento de lo que serían los nuevos sonidos para la banda.

“Esto es lo que quieren, esto es lo que obtienen”.

A través de un Instagram Live, Brandon reveló algunos detalles de la pista que probablemente está en proceso de elaboración, asegurando a los fans que “muy pronto” todo estará listo.

“Vamos a lanzar otro en unos 10 meses. Ya hemos vuelto al estudio. Habrá otro álbum. Estoy emocionado. Podría ser mejor que ‘Imploding The Mirage.”, aseguró Brandon Flowers para NME.