Tenía “permiso” de parquear así: nuevo caso de “¿Usted no sabe quién soy yo?” en Bogotá

La fotografía que fue compartida por la periodista de W Radio, María Camila Díaz, desató un centenar de comentarios en Twitter, donde se muestra la imprudencia de un conductor que parqueó su camioneta de manera abrupta en una zona concurrida de Bogotá.

la fotografía, además de llamar la atención en redes sociales, y con la que muchos recordaron los famosos casos de “¿Usted no sabe quién soy yo?”, dejó al descubierto la manera como parqueó una mujer que aseguró “tener permiso” para estacionar su camioneta de esa manera.

Se trataba de un vehículo de la División de Fuerzas Especiales de Ejército que era conducido por la esposa de un oficial, quien según la información, no tenía conocimiento del caso.

Y no. No quiero generar odio contra nadie, ni contra las FMMM. Solo NO está bien ser esposa de un My. y pasar por encima de un portero y de la ciudadanía así. El My. López estaba trabajando, y bien duro en la División de Fuerzas Especiales. No sabía que su esposa estaba en estas. pic.twitter.com/lMAhQRhwmw

— María Camila Díaz (@ma_camiladiaz) October 8, 2021