Con video incluido, Tenacious D versiona dos canciones de The Beatles

Tenacious D, el satírico proyecto musical del actor Jack Black junto a Kyle Gass, sorprendió a sus fanáticos en días anteriores con los covers de dos grandes canciones de la legendaria banda The Beatles: You Never Give Me Your Money’ y ‘The End’. ‘

Las versiones fueron reveladas a través de un video en el que el actor de ‘Escuela de Rock’ aparece con su compañero de grupo, quien solo utilizó una guitarra acústica junto con la voz de Black para interpretar estos sencillos de la banda que marcó a diferentes generaciones en todo el mundo.

Inicialmente, la grabación comienza a blanco y negro con ambos músicos tocando y cantando tranquilamente, cuando de repente da un salto a color y comienza a mostrar diferentes escenarios, paisajes y fondos que vuelven más llamativo el video que muchos catalogaron como “divertido“. Además, el guitarrista sale usando una peluca similar al cabello que tenían los integrantes de la banda de rock británica.

Con pocos días de haber sido revelado en YouTube, el video ya acumula más de 850.000 reproducciones e infinidades de comentarios de fanáticos que halagan la forma en la que Black interpreta los dos clásicos del rock.

Acá está el video de los dos covers de The Beatles interpretados por Tenacious D: