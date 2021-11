Spider-Man: No Way Home: memes, reacciones y teorías del multiverso que dejó el tráiler

El nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home llegó cargado de referencias con los míticos villanos del personaje, como el Duende Verde, Doctor Octavius, Sand Man y Electro.

Más noticias

Las ilusiones de ver al Peter Parker de Tobey Maguire o de Andrew Garfield fueron nulas, pero las referencias del multiverso quedaron expuestas con las pistas que dio el tráiler.

Más noticias

Las reacciones que dejó este nuevo tráiler no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que era uno de los adelantos más esperados, so si, dejando más preguntas que respuestas, sin duda la mejo manera de quedar al tanto sobre lo que puede pasar en Spider-Man: No Way Home.

Por su parte, algunos expertos en la materia aseguran que Tobey Maguire y Andrew Garfield si harán parte de la cinta, gracias a la pista que arrojó el Doctor Octopus al decir «Tú no eres Peter Parker».

Todo el mundo después de ver el trailer de Spiderman. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/dnZpDPETVY — A 🐝 (@DumbHuman1203) November 17, 2021

Sony tratando de ocultar a los Spiderman de Tobey y Andrew#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/EKqcOT1cQ9 — 1902 (@WalterGtz25) November 17, 2021

SE CONFIRMA, SALE GOKU EN SPIDERMAN NO WAY HOME #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/R1nCJuweu7 — ByJosh (@SrJosh7u7) November 17, 2021

me dieron hasta ganas de llorar jaja #SpiderMan pic.twitter.com/epg5RqGLHO — anyely 🎄 (@anyixrg) November 17, 2021