Space Jam: Paren todo porque revelan primeras imágenes de LeBron James con Bugs Bunny

Quienes fueron testigos de la primera entrega de Space Jam, junto a Michael Jordan, sabrán la importancia y el compromiso que tiene encima la segunda parte de esta película, la cual llegará con la actuación del basquetbolista, LeBron James.

Space Jam: A New Legacy, como es el nombre de esta segunda entrega, revela pocos detalles, pero cada vez que lo hace, la polémica que logra encender es tal que se convierte en tendencia mundial. No es para menos, pues en esta oportunidad no solo volveremos a ver a una leyenda del baloncesto, sino también a todos los personajes de los Looney Tunes.

A través de las redes sociales se filtraron nuevas imágenes de lo que traerá esta nuevo proyecto, y en ellas, podemos ver a LeBron James acompañado por nada más y nada menos que por Bugs Bunny.

Por ahora, Space Jam: A New Legacy tiene su fecha de lanzamiento para l próximo 16 de julio del 2021 el los Estados Unidos, y tal parece que el tema de la pandemia no cambiará sus planes.