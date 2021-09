Severus Snape de ‘Harry Potter’ tendría su propia serie

Según el portal We got this covered, Warner Bros. y HBO Max estarían trabajando en la realización de una serie sobre Severus Snape, el misterioso y aterrador profesor de Hogwarts que en el final de la saga escrita por la británica J.K Rowling se convierte en héroe y en uno de los personajes más queridos del mundo mágico de ‘Harry Potter’.

La popularidad del personaje interpretado por Alan Rickman, que murió de cáncer en el año 2016, se ganó el corazón de los Potterheads (fanáticos de la saga) y la noticia del posible lanzamiento de la serie los ha emocionado mucho.

Aunque no se saben muchos detalles de la serie, todo apunta que se le está dando “alta prioridad” para que salga lo más pronto posible.

De acuerdo con el mismo medio estadunidense, también se estaría trabajando en una producción en torno a la vida de Hermione Granger, la mejor amiga del joven mago.

Por el momento, lo único que está confirmado es que ‘Animales Fantásticos 3’ llegará a los cines el próximo 15 de julio del 2022.