Sara Corrales puso sus encantos traseros en primer plano para sus fans

Sara Corrales decidió lucir sus avances en el gimnasio con tres instantáneas que dejaron a sus 3 millones de seguidores suspirando, pues la reconocida actriz y modelo aparece usando una licra ajustada que permite apreciar su tonificada retaguardia.

“¿Tú crees que yo no me canso como tú? ¿Que no me duele como a ti? ¿Que no me da pereza de vez en cuando? ¿Que no tengo que hacer sacrificios? Pues sí, yo siento lo mismo que tú, pero son más fuertes mis ganas de sentirme llena de vitalidad, activa, enérgica, sana y fuerte ¡Ah! Y soy experta en no engañarme, en no sacarme excusas ni cuentos chinos, así que ya deja de decir que empiezas mañana, o el 1 de enero, ¡empieza YA!”, declaró la celebridad de 35 años en la publicación.

Con más de 64.900 ‘Likes’, Corrales logró sorprender a más de un internauta por su ejercitado cuerpo, producto de un constante trabajo en el gimnasio y una alimentación saludable.

“Qué hermosa mujer”, “La dura”, “Mamacita linda”, “Gracias por esta diosa”, “Cuerpo admirable”, “Empoderada”, “Cosota”, son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la publicación que causó furor en internet.

Mire las fotos reveladas por Sara Corrales: