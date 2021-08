Ringo Starr lamentó la muerte de Charlie Watts con triste fotografía

Charlie Watts falleció este 24 de agosto, una noticia que se conoció en horas de la mañana, y que tiene de luto al mundo de la música.

Amigos, colegas y fanáticos de The Rolling Stones recordaron al baterista de la banda, a quien le tienen admiración profunda, y en caso de colegas, con quien guardan algún recuerdo, ya sea en un concierto en el que compartieron con Watts o una historia de esas en las que se respira puro rock and roll.

Así fue como lo reveló Ringo Starr, también baterista, quien publicó una fotografía en sus redes sociales junto con Charlie Watts.

El exintegrante de The Beatles recordó a Charlie como un hombre de paz, y a quien en su sentida despedida, aseguró que sería extrañado por el mundo entero.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021