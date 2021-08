(VIDEO) Sujeto se roba el carro de un luchador profesional y se lleva su merecido

En redes sociales se viralizó el momento en el que un ladrón intentó robar el carro de un luchador de la UFC identificado como Jordan Williams, quien fue el encargado de difundir el episodio a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 16.000 seguidores.

En el video, captado por una cámara de seguridad del sector, se ve el instante en el que el delincuente ingresa al automóvil que estaba parqueado sin seguro afuera de un establecimiento. Posteriormente, el ladrón comienza a mover el carro lentamente cuando el peleador de peso wélter sale corriendo y lo saca del vehículo a punta de rodillazos y golpes.

En ese momento, el asaltante toma una sabia decisión y sale corriendo del lugar de los hechos. Sin embargo, en medio del susto, olvida su gorra dentro del carro, por lo que Williams decide mostrarla en el video para ver si alguien la reconoce.

“Si se está preguntando por qué mi auto todavía estaba encendido, es la misma razón por la que él no pudo alejarse, tengo que presionar (un botón) para arrancar, y mi auto no funcionará a menos que las llaves estén a 5 pies de distancia, y las tengo conmigo, siempre. No hace falta decir que aprendí mi lección y espero que él también”, manifestó Jordan en el post de Instagram.

