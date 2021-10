Red Hot Chili Peppers anuncia gira con invitados como St. Vincent y The Strokes

Red Hot Chili Peppers nos sorprendió hace algunos días con un video en el que anunció su próxima gira, así que solo quedaba esperar cuáles eran los países elegidos por la banda.

la agrupación emprenderá una nueva gira, esta vez aprovechando el regreso de John Frusciante, quien había estado fuera de los Red Hot Chili Peppers por varios años.

La banda anunció 32 paradas en varias ciudades de Norteamérica y Europa, por lo que el próximo 4 de junio de 2022 aterrizarán en Sevilla, España, para abrir su gira.

KHOT news: RHCP tour stops have been announced! pic.twitter.com/nbMSz0RASO — Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) October 7, 2021

En esta oportunidad la banda no llegará sola a sus diferentes paradas, lo hará con la compañía de agrupaciones y solistas como Anderson Paak, A$AP Rocky, Beck, Haim, King Princess, St. Vincent, The Strokes y Thundercat.

Por ahora, así van las fechas

06/04 – Seville, ES Estadio La Cartuja De Sevilla

06/07 – Barcelona, ES Estadi Olimpic

06/10 – Nijmegen, NL Goffertpark

06/15 – Budapest, HU Puskas Stadium

06/18 – Firenze, IT Firenze Rocks

06/22 – Manchester, UK Emirates Old Trafford

06/25 – London, UK London Stadium

06/29 – Dublin, IE Marlay Park

07/01 – Glasgow, UK Bellahouston Park

07/03 – Leuven, BE Rock Werchter

07/05 – Cologne, DE RheinEnergieStadium

07/08 – Paris, FR Stade de France

07/12 – Hamburg, DE Volksparkstadion

07/23 – Denver, CO Empower Field at Mile High

07/27 – San Diego, CA Petco Park

07/29 – Santa Clara, CA Levi’s Stadium

07/31 – Los Angeles, CA SoFi Stadium

08/03 – Seattle, WA T-Mobile Park

08/06 – Las Vegas, NV Allegiant Stadium

08/10 – Atlanta, GA Truist Park

08/12 – Nashville, TN Nissan Stadium

08/14 – Detroit, MI Comerica Park

08/17 – E. Rutherford, NJ Metlife Stadium

08/19 – Chicago, IL Soldier Field

08/21 – Toronto, ON Rogers Centre

08/30 – Miami, FL Hard Rock Stadium

09/01 – Charlotte, NC Bank of America Stadium

09/03 – Philadelphia, PA Citizens Bank Park

09/08 – Washington, DC Nationals Park

09/10 – Boston, MA Fenway Park

09/15 – Orlando, FL Camping World Stadium

09/18 – Arlington, TX Globe Life Field

Quizá por el camino se animen a ampliar su gira por Sudamérica…