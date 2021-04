Ya tenemos la reseña de Rage Against The Machine y los 25 años de ‘Evil Empire’

Por: Juan Diego Vivas | @Vivasdee

En marzo de 1983 el ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan calificó a la Unión Soviética de Yury Andropov con el término de “Imperio del mal” (Evil Empire) 16 años más tarde Rage Against The Machine utilizó el término para el título de su segundo álbum de estudio.

Un disco que se hizo esperar; fueron cuatro años en los que los fans, los medios y los críticos guardaron con ansias nueva música por parte de una banda que con su debut homónimo (1992) había sacudido los oídos de todos, ganándose una posición dentro del rock/metal alternativo con una combinación de letras ácidas con sonidos pesados y melódicos que viajan entre el metal, el funk y el hip hop.

People of the Sun fue el resultado de la estadía de Zack de la Rocha en Chiapas, lugar donde afianzó sus relaciones ideológicas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la canción trata abiertamente el exterminio del imperio Azteca por los españoles con frases como “That vulture came to try and steal your name but now you got a gun” así mismo se muestra como un gran inicio en donde todos los miembros de la banda muestran sus habilidades como músicos, cosa que suele pasar a lo largo y ancho del disco.

Bulls On Parade llega temprano para robar (y de qué manera) gran parte del protagonismo. Tom Morello hace alarde de sus increíbles habilidades, con riffs poderosos y un solo lleno de scratch contra las cuerdas la guitarra que nada le envidia a las canciones del debut. De la Rocha es eficaz con el mensaje que nos quiere dejar “They rally round the family with a pocket full of shells” tan magnífica que fue la elegida para ser tocada en la presentación del Saturday Night Live con las banderas de Estados Unidos al revés a modo de protesta.

Evil Empire es un disco lleno de consignas, como lo es Vietnow “Fear is your only god” una dura crítica a la cultura del miedo y a la manipulación de la verdad por parte de los medios, sobretodo los de la hegemonía conservadora de aquella época que pululaban en las frecuencias del AM.

Revolver da inicio con un ruido incómodo paneado para introducirnos a la cruda realidad de una mujer víctima de la violencia doméstica, encerrada en su casa y esclava de su matrimonio. RATM logran recrear un tema tan incómodo para muchos como ruido del inicio, con una letra corta, pero contundente llena de referencias y juegos de palabras. “Hey revolver, don’t mothers make good fathers?”

Para muchos Snakerchamer puede ser uno de los puntos débiles del disco, una canción que se centra más en la habilidad musical de la banda que en la letra, sin embargo, tras escucharla varias veces podemos encontrarnos a un Zack de la Rocha a sus 26 años que se habla a sí mismo con la finalidad de replantear en los oyentes los problemas que son recurrentes en sus canciones; el sueño americano, el capitalismo y la individualidad; esto acentuado en las últimas líneas de la canción. “An empty dream, a selfish, horrific vision passed on like the deadliest of viruses”

El punto máximo del caos llega con Tire Me y de la mano de una línea de bajo exquisita acompañada de una Zack de La Rocha, que grita desesperadamente “I want to be Jackie Onassis I want to wear a pair of dark sunglasses I want to be Jackie Oh oh oh oh please don’t die!” Esto como una referencia directa a Jacqueline Onasis quien fue esposa de Jhon F Kennedy.

Down Rodeo destaca por tener elementos sonoros que distan de lo que hasta este momento le hemos escuchado a RATM, como el toque melódico en el breakdown que nos lleva una muestra de maestría en la guitarra por parte de Tom Morello. Se siente original y fresca mientras nos va hablando de la desigualdad de la sociedad blanca norteamericana con letras crudas como “So now I’m rollin’ down Rodeo with a shotgun, these people ain’t seen a brown skin man, since their grandparents bought one”

Without a Face es una metáfora del trato que reciben los inmigrantes al no tener la residencia permanente o Green Card “Got no card, so I got no soul” En cuanto a lírica esta es la mejor canción del disco, porque no se muestra como un cúmulo de consignas antisistema, sino que se atreve a contar a modo de crónica en primera persona la historia de un inmigrante que tiene que sobrevivir al yugo de un sistema que lo oprime y lo rechaza, con la única ilusión de conseguir dinero (A toda costa) “Cause I jack for Similac, fuck a Cadillac” Y poder enviarlo a su familia al otro lado de la frontera; una historia aún vigente. En este contexto la música pasa a segundo plano, siendo una adición que le da fuerza a la historia.

A través del uso del manifiesto escrito por el subcomandante Marcos del EZLN en 1994 titulado Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía. En Wind Below RATM alza la voz en nombre de los habitantes de Chiapas partidarios de la revolución zapatista, haciendo alusión a su pasado y dando un duro golpe a uno de sus mayores enemigos declarados por ellos mismo; la propaganda por parte de los medios masivos. “And GE is gonna flex and try and annex the truth, And NBC is gonna flex and cast their image in you, And Disney bought the fantasies and piles of eyes, And ABC’s new thrill rides of trials and lies”

Ya casi despidiendo el disco Roll Right le da el protagonismo a Tim Commerford y su bajo que muestra una presencia más fuerte en esta canción que en otras de todo el catálogo de la banda, dándole un aire a funk mientras que Zack de la Rocha nos va acercando al conflicto entre Israel y Palestina, haciendo un paralelo entre Gaza y la Plaza de Tiananmen, lugar en donde el gobierno Chino masacró violentamente a los movimientos dirigidos por estudiantes que lucharon en su contra y los condena gritando “Send em’ to the seventh level” Siendo el séptimo círculo del infierno de Dante el lugar que le corresponde a aquellos que han perpetrado pecados relacionados con la violencia.

Year Of Tha Boomerang concluye de gran manera el disco, haciendo un recuento por los principales temas que ya hemos oído a lo largo de 40 minutos, pasando por el imperialismo, la lucha de clases, el racismo, e incluso con una pequeña referencia al feminismo. Acompañados de toda la potencia instrumental que posee la banda en conjunto y de un mensaje fuerte lanzado por De la Rocha en contra del capitalismo global y las condiciones de los medios de producción: “I got no property but yo, I’m a piece of it”

Con Evil Empire Rage Against terminó de consolidar su estilo, haciendo más notorias sus influencias por parte de una gran variedad de artistas y estilos como Led Zeppelin, Beck, Public Enemy, Dr Dree, e incluso dejan claro sus referentes ideológicos en los créditos del disco donde recomiendan leer a personajes como George Orwell, Abbie Hoffman, Norman Mailer, William Powell, El Subcomandante Marcos, entre otros.

Así mismo, tras 4 años de espera Rage Against The Machine demostró ser una banda que a pesar de tener diversas influencias y pensamientos eran expertos en condensarlas en un producto brillante, en donde no sólo expresaban sus ideales contestatarios y de rebelión, además dejaron claro ser una banda conformada en su totalidad por músicos superdotados capaces de hacer uno de los discos más icónicos de la década de los noventa en el que nos encontramos con temáticas que incluso hoy 25 años más tarde siguen vigentes y que vale la pena seguir cuestionándolas.