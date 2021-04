Queen ya trabaja para estrenar música junto a Adam Lambert

Brian May, guitarrista de Queen y quien ha estado frente a la banda durante los últimos años, habló sobre el futuro de la banda en febrero, asegurando que Queen ya tiene planes con Adam Lambert, con quien ha llegado a diferentes escenarios.

Más de Queen

Junto con Roger Taylor, May y Adam ya apuntan a nueva música de Queen, tal y como lo dijo Brian a Guitar Player, asegurando que han tenido sesiones de grabación con Lambert.

“En realidad, Adam, Roger y yo hemos estado en el estudio probando cosas, solo porque surgieron cosas. Pero hasta este punto, no hemos sentido que nada de lo que hayamos hecho haya presionado el botón de la manera correcta. Así que no es que estemos cerrados a la idea, es solo que aún no ha sucedido”.

Sin duda la apuesta que haría Queen con Lambert debe ser en grande para poder surgir con la banda en una nueva era que sea diferente a lo que hizo con Freddie Mercury, ya que en diferentes oportunidades May ha dicho que las intenciones con Adam Lambert no es asemejar lo que hizo la agrupación con su fallecido vocalista.

Por su parte, Taylor también habló hace algunos meses sobre el proceso de elaborar nueva música de Queen con Lambert.

“Era una canción que habíamos intentado adaptar y que venía de un amigo. Tenía los ingredientes para ser una gran canción, pero no pudimos descifrarlo. No pudimos llegar allí “.