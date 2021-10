¿Qué? Joven ‘swinger’ comparte a su esposo con su mamá y genera controversia

Se volvió viral el perfil de TikTok de Madi Brooks, una joven ‘swinger’ que comparte a través de la popular red social videos en los que habla de cómo es su vida compartiendo a su esposo con su madre y hermana.

De acuerdo con la joven estadunidense, su madre la ayuda con su esposo “cuando no tiene ganas” y que no le ve problema a que estén juntos cuando ella no quiere tener intimidad con él.

La joven tiktoker reveló que su hermana también tiene relaciones con su esposo y que lo comparte porque prefiere que “todo se quede en familia”.

Diferentes medios locales aseguraron que los padres de Madi fueron ‘swingers’ toda la vida, por eso la práctica es tan normal para las mujeres.

“Mi madre y yo somos swingers y es genial, ¿sabes por qué? Porque cuando no estoy de humor puedo dejar que mi marido sí la tenga, sí soy ese tipo de esposa”, asegura Brooks en sus redes sociales.