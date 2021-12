Profesora fue despedida porque los alumnos descubrieron sus videos eróticos en redes

Una profesora de lengua y literatura rusa, que dictaba clases en una escuela ubicada en Novosibirsk, Sibera, fue despedida luego de que una alumna descubriera un video erótico y algunas fotografías con poca ropa.

La madre de la alumna se quejó en la escuela donde trabajaba Victoria Kashirina, de 23 años, causando que fuera despedida por “comportamiento inmoral”.

Kashirina se defendió asegurando que práctica pole dance antes de empezar su trabajo de profesora y por eso le extraña la decisión tomada por el colegio.

Russian teacher Viktoria Kashirina fired after this racy strip tease video went viral on social media. pic.twitter.com/J9xkX2txbT

— MChheda (@MC_IBTimesSG) December 9, 2021