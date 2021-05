A profesor se le fueron las luces y terminó enseñando página para adultos por error

Desde que la pandemia se apoderó del mundo y los diferentes sectores se vieron afectados con el distanciamiento, la humanidad se vio obligada a depender de la conexión de la tecnología para poder seguir con una “nueva realidad”. Este es el caso de los colegios, universidades y centros educativos, donde las clases en línea son la nueva opción para no perder el tiempo y seguir alimentando el conocimiento.

Sin embargo, para algunos la tecnología no es una amiga muy confiable al momento de mantener la conexión de las clases o reuniones virtuales, ya que en diferentes oportunidades hemos visto como los micrófonos encendidos o cámaras activas dejan evidencia a más de un descuidado.

En esta oportunidad un profesor quedó en evidencia debido a leve descuido que no pasó inadvertido en la clase online, donde sus estudiantes se dieron cuenta que el profe andaba mirando páginas para adultos.

Mientras que el profe está en medio de la cátedra, proyectó una ventana del computador donde aparecen un grupo de mujeres en lencería.

“Ush, juemadre, perdón”, dijo el profesor, mientras que uno de sus estudiantes reaccionó con un “Uyyy, profeeee”, de manera jocosa ante la “metida de pata” del docente.

Profesor compartió una página de adultos en mitad de una clase virtual. ¿Le cree al 'profe' sus excusas? pic.twitter.com/1DdqQiSlbr — Ana (@PuraCensura) May 27, 2021

“Uy, ¿eso qué es? Tengo virus… Eso está rarísimo, muy extraño. No, no sé”, expresó el docente, quien además aseguró que “Es que le quité el Kaspersky que era el que me protegía”, ofreciendo una disculpa a sus alumnos.