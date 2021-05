10 lugares que se convirtieron en legendarias portadas del álbumes de rock y metal

¿Alguna vez se ha quedado viendo detalladamente las portadas de sus álbumes favoritos? Bueno, esta es una pregunta para aquellas personas que van más allá de la música y se dejan llevar por lo gráfico, que además permite cuestionarse sobre lo que pudo haber inspirado a las agrupaciones a decidir sobre las imágenes de las portadas de sus álbumes.

Paisajes como castillos, casas, palacios, lagos, ciudades, bosques, y bueno, aquí nos podríamos quedar para la eternidad describiendo las locaciones, hacen parte de las portadas de los álbumes que guardamos en casa.

Sin embargo, muchos de ellos hacen referencia a lugares remotos ubicados en algún rincón del mundo, y así fue Bob Egan de Pop Spots NYC logró dar con los lugares que sirvieron como escenario para las portadas de álbumes de agrupaciones como Pink Floyd, U2, Led Zeppelin, David Bowie, entre otros.

Pero vamos a dar la vuelta completa. Así que comencemos.

Black Sabbath – ‘Black Sabbath’

Pink Floyd – ‘The Division Bell’

U2 – ‘The Unforgettable Fire’

The Who – ‘The Kids Are Alright’

Led Zeppelin – ‘Houses of the Holy’

KISS – ‘Dressed to Kill’

Pink Floyd – ‘Animals’

Eagles – ‘Hotel California’

Ramones – ‘Rocket To Russia’

Queen – ‘Made In Heaven’