“Podemos continuar haciendo cosas”: Serj Tankian de System of a Down

El 2020 y sin aviso previo fue el año en el que System of a Down sorprendió al mundo con nuevas canciones, la banda que después de 15 años logró dejar atrás las diferencias de sus integrantes para volver al estudio y así poder estrenar sonidos.

“Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz” fueron las dos canciones con las que System of a Down levantó voz de protesta contra el conflicto por el que atraviesa actualmente la república de Artsaj, por lo que ahora la pregunta que se plantean los fanáticos de la banda es, ¿Seguirán sacando nueva música?

Ante los cuestionamientos, el mismo Serj Tankian habló sobre el tema en entrevista con Apple Music, donde el líder de la banda hizo referencia a los planes de la agrupación e insinuando que hay más canciones por ahí:

“Obviamente tenemos canciones que no son necesariamente sociopolíticas y son divertidas en toda clase de cosas”.

De paso, ante un futuro incierto, dejó claro que por su parte seguiría trabajando con la banda para seguir con más proyectos musicales.

“Veremos qué pasa. La vibra es muy positiva. Mientras estemos en la misma página, podemos continuar haciendo cosas.”