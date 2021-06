Revelan audio de la conversación entre Pitana y el VAR, para validar polémico gol de Brasil

El polémico gol de Brasil que fue validado por el central, Néstor Pitana, sirvió como empate y de paso abrió debate entre hinchas y expertos sobre la decisión que debió tomar el juez.

Rock And Gol

En el minuto 77 de juego el balón golpeó a Pitana, quien dejó seguir la jugada en medio de la desconcentración de los jugadores de Colombia, quienes pensaron que iba a invalidar la acción, pero todo terminó en gol de Firmino y el desesperado empate de Brasil.

Si bien los hinchas, periodistas, comentaristas y expertos deportivos dieron su punto de vista sobre la decisión arbitral, la Conmebol publicó el audio que revela la conversación entre Pitana y el equipo del VAR.

Para la Conmebol, el gol fue legítimo, pues al golpear a Pitana no se inició una jugada prometedora, ya que el jugador tiró el balón al área y allí se anotó el gol, no entró directamente a la portería y no paró en un jugador de Colombia.

Rock And Gol

Mientras que Pitana insistía en seguir el partido y validar el gol, el asistente quiso analizar la jugada pidiendo una toma de todos los planos, sin embargo el mismo VAR terminó admitiendo la anotación, ya que “Tiene que cambiar de posesión, pero la tenían ellos.”

Aquí la conversación completa: