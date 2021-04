VIDEO: perro le roba el micrófono a periodista en plena transmisión en vivo

Una periodista de la cadena rusa Mir sufrió un percance cuando estaba dando su reporte en vivo sobre el pronóstico del clima en Moscú para el mes de abril. Sin esperarlo, un perro apareció, le robó el micrófono y salió corriendo.

“¡Quieto! ¡Ven aquí! ¡Oye, para, para! ¡Quieto!”, gritó la reportera mientras perseguía a Martin, un perro golden retriever que fue el autor del robo en plena transmisión en vivo.

En este instante la presentadora que estaba en el estudio cortó la transmisión y afirmó: “Parece que nuestra corresponsal ha sido desconectada. Ahora, intentaremos contactar con ella de nuevo”.

Fue allí cuando la periodista apareció al lado del perro con una gran sonrisa en su cara. “Como he dicho, el tiempo es realmente estupendo, adecuado para los paseos con los perros“, manifestó la mujer.

Acá está el video del momento que logró volverse viral en redes sociales y darle la vuelta a todo el mundo:

A dog in Russia grabbed the reporter’s microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt

— Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021