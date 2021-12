Periodista confunde a Zendaya con Dua Lipa y a Tom Holland con Harry Potter

Entre los invitados a la entrega del Balón de Oro asistieron todo tipo de invitados, entre ellos estaban Zendaya y Tom Holland, los protagonistas de ‘Spider-Man: No way home’. Aunque su popularidad es global, hay personas que, al parecer, no los conoce.

En redes sociales se ha viralizado un video donde se escucha al periodista argentino Christian Martin reportar la llegada de estos dos personajes. Sin embargo, no los reconoció y a Zendaya la confundió con Dua Lipa, la cantante de pop.

«Le arreglan el vestido a la mujer. No sé quién es. No, no, Dua Lipa es, no sé quién es», empieza diciendo el periodista mientras Zendaya pasaba por la alfombra roja.

Instantes después arribó Tom Holland, a quien también confundió con Harry Potter. «¡Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter! no sé quién es, te lo juro que no sé quién es», fueron las palabras de Martin.

Después de risas, desde el estudio empiezan a corregir al periodista de Espn aclarándole que Zendaya y Tom Holland son unos reconocidos artistas de Disney.